Kumarhaneye alınmayınca olay çıkardı

Lefkoşa’da dün gece M.K. (E-38), alkollü olduğu gerekçesiyle bir otelin kumarhanesine alınmadığı için olay çıkardı.
Saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda kasti hasara yol açan söz konusu kişi tutuklandı.
Lefkoşa’da dün gece M.K. (E-38), alkollü olduğu gerekçesiyle bir otelin kumarhanesine alınmadığı için olay çıkardı.
Lefkoşa’da dün gece M.K. (E-38), alkollü olduğu gerekçesiyle bir otelin kumarhanesine alınmadığı için olay çıkardı.
Saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda kasti hasara yol açan söz konusu kişi tutuklandı.