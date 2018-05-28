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Kumarhaneye alınmayınca olay çıkardı

Lefkoşa’da dün gece M.K. (E-38), alkollü olduğu gerekçesiyle bir otelin kumarhanesine alınmadığı için olay çıkardı.

Kumarhaneye alınmayınca olay çıkardı

Lefkoşa’da dün gece M.K. (E-38), alkollü olduğu gerekçesiyle bir otelin kumarhanesine alınmadığı için olay çıkardı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 11:22
Kumarhaneye alınmayınca olay çıkardı

Lefkoşa’da dün gece M.K. (E-38), alkollü olduğu gerekçesiyle bir otelin kumarhanesine alınmadığı için olay çıkardı.

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Otelin resepsiyonundaki ahşap masayı ve vazoyu deviren sözkonusu kişinin, yapılan tetkik sonucunda 321 promil alkollü olduğu belirlendi.

Saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda kasti hasara yol açan söz konusu kişi tutuklandı.

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