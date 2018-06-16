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Kumarda parayı kaybedince derbeder oldu

Kumarda parayı kaybedince derbeder oldu

16 Haziran 2018 Cumartesi 14:40
Kumarda parayı kaybedince derbeder oldu

Kumarda parayı kaybedince derbeder oldu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne Kervan saray bölgesinde kumarda parasını kaybedince derbeder duruma düşen zanlı Durak Bilgeoğlu tutuklanarak bugün Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Anıl Derindağ olayla ilgili bulguları aktardı. Derindağ huzurda bulunan zanlı Durak Bilgeoğlu’nun ‘Derbederlik’ suçundan tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının bir haftadan bu yana Kervansaray bölgesinde sahilde uyuduğu yönünde yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını, yapılan sorgulamada ülkeye 30 Mayıs tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan giriş yaptığı yönünde beyanda bulunduğunu ve sahilde 3 gündür yattığı yönünde ifade verdiğini söyledi. Polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını ifade ederek zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Bilgeoğlu, polisin suçlamasını ret ederek, “Söylenenler tam doğru değil, kumarda paramı kaybettim otel param kalmayınca sahilde yattım. Alkollü çıkmıştım gazinodan, 4 aydır ben bu adaya giriş çıkış yapıyorum, Pazartesi iş görüşmem var. İçerde kalmak istemiyorum, bugün hesabıma para havale edilecek” sözlerini kullandı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ve iddiaların araştırılması gerektiğini belirterek zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Durak BilgeoğluKumarPara
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