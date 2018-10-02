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“Kumar yüzünden herşeyimi kaybettim”

“Kumar yüzünden herşeyimi kaybettim”

02 Ekim 2018 Salı 15:43
“Kumar yüzünden herşeyimi kaybettim”

“Kumar yüzünden herşeyimi kaybettim”

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da büyük infiale neden olan Döviz bürosu soygununu gerçekleştiren Onur Keskin, cezaevine gönderildi. Polisin yürüttüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında tespit edilerek tutuklananan Uzman Çavuş Onur Keskin bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hasan Kemaneci olayla ilgili bulguları aktardı. Kemaneci 17 Eylül tarihinde, Lefkoşa'da Gefsi Döviz bürosunda meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak başlatılan soruşturma neticesinde söz konusu soygunu işleyen kişinin zanlı Onur Keskin olduğunun tespit edilmesi üzerine tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının, 8 bin 400 TL ve 50 Euro’yu Lefkoşa Merit Casino’da, 4 bin 840 TL’yi bankaya yatırıp, canlı bahis oynadığının belirlendiğini söyledi. Paraların bu nedenle emare alınamadığını belirten Kemaneci, zanlının aleyhine soygun başta olmak üzere 8 ayrı dava getirildiğini belirtti.

Kemaneci, zanlının evli ve iki aylık çocuğu olduğun söyleyerek, yargılanmaktan kaçma ihtimali olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlı Onur Keskin, “Değerli mahkemeniz, çalıştığım kurumdan çok özür dilerim. Yaptığım doğru değildi. Bulaştığım kumar yüzünden her şeyimi kaybettim. Yüklü miktarda borcum oldu. Satın aldığım evimi, arsamı kaybettim. Kaybettiklerimi kazanırım düşüncesiyle kumar oynamaya devam ettim. Annem kredi çekti, onu da kumarda kaybettim. Çok borcum var. Yerine koyarım diye yine oynadım, yine kaybettim. Silahı tutukta bıraktım. Havaya ateş etmedim. Kimseyi öldürme niyetim yoktu. Döviz bürosu sahipleri beni affetsin. Onlara bu parayı bir gün ödeyeceğim”

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının üç ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Onur KeskinDöviz Bürosu Soygununu
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