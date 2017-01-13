Polisiye Olaylar:
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13 Ocak 2017 Cuma 18:35

Küçük Ballı Da Yakalandı

Küçük Ballı Da Yakalandı
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Küçük Ballı Da Yakalandı

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Geçtiğimiz hafta Lapta’da yapılan uyuşturucu operasyonunda evinde yapılan aramada üç çeşit uyuşturucu ile yakalanan ve 2 ay cezaevine gönderilen Serkan Ballı’nın kardeşi, Sedat Balı’da dün yapılan uyuşturucu operasyonunda tutuklandı. Kardeşi Serkan Balı’nın Laptada bulunan evindeki uyuşturucu zulasını yok ettiği bilgisi üzerine yakın takibe alınan Sedat Balı’nın Lefkoşa Surlar içindeki evine bugün öğle saatlerinde baskın yapıldı. Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği baskında, Sedat Balı’nın evinde 908 adet uyuşturucu hap, 6 gram hap parçaları, 6 gram uyuşturucu toz ve 4 gram bonzai ele geçirildi.

Mahkeme emri ile tutuklanan Sedat Balı bugün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

İTİRAFTA BULUNDU

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis, zanlı Sedat Balı’nın evinde uyuşturucu madde tasarruf ettiğine dair bilgi alınması üzerine operasyon düzenlendiğini anlattı. Polis, zanlının Surlar içindeki evinde yapılan aramada, 908 adet uyuşturucu hap, 6 gram hap parçaları, 6 gram uyuşturucu toz ve 4 gram bonzai ele geçirildiğini söyledi. Polis, Sedat Balı’nın evinde bulunan uyuşturucu maddelerin, yine aynı suçtan geçtiğimiz hafta ay cezaevine gönderilen kardeşi Serkan Balı’na ait olduğunu belirtti. Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlı Sedat Balı’dan yapılan sorgulamada söz konusu uyuşturucu maddeleri kardeşi Serkan Balı’nın tutuklandıktan sonra 30 Aralık tarihinde Lapta’daki evinden aldığını itiraf ettiğini kaydetti. Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalması talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.


 
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