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Kripto Paradan 13 Tutuklu

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Mali Polis ekipleri Girne bölgesinde dün iki ayrı daireye operasyon düzenledi.

Kripto Paradan 13 Tutuklu

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Mali Polis ekipleri Girne bölgesinde dün iki ayrı daireye operasyon düzenledi.

22 Mart 2018 Perşembe 19:58
Kripto Paradan 13 Tutuklu
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Mali Polis ekipleri Girne bölgesinde dün iki ayrı daireye operasyon düzenledi. Polis, dairelerde 30 bilgisayara, 10 adet cep telefonuna el koyarken, farklı kişilere ait 30 adet banka cüzdanı, banka kartı ele geçirdi. Burak Savaş Alsancak, Çağlar Akyol, Yusuf Uçar, Buğra Levent Çondal, Nusrettin Altaş, Kamer Balsak, Mustafa Kaya, Hakan Ünver, Yunus Bayrak, Volkan Şahman, Yasin Papiroğlu, Türker Taktak ve Hüseyin Can Yağcı tutukluluk talebiyle bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Yahya Suiçmez, “Sanal bet” operasyonunda, Girne’de Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde bir apartmanın iki ayrı dairesine baskın yapıldığını söyledi. Suiçmez, No:19 ve No:33 adreslerinde yapılan aramada, Beden Eğitimi ve Spor Yasasına Aykırı İnternet Üzerinden izinsiz olarak bahis ve kumar oynatan birçok bahis sitesine ‘Call Center’ ve ‘Finans hizmeti’ vermek suretiyle yasadışı bahis ve kumar oynatılmasına olanak sağlandığının tespit edildiğini belirtti. Suiçmez, iki ayrı iş yerinde toplam 30 bilgisayar, 10 adet cep telefonu ve farklı 30 kişiye ait banka cüzdanı, banka kartı ele geçirdiklerini kaydetti. Yapılan sorgulamalarda 10 kişiden ifade temin edildiğini belirten Suiçmez, soruşturmanın devam ettiğini belirterek aranan kişilerin olduğunu kaydetti.

‘Sanal bet’ operasyonu kapsamında iki ayrı dairede tutuklanan 13 kişinin 8’inin ülkede öğrenci statüsünde olduğu öğrenilirken, zanlıların bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların soruşturma amaçlı 1’er gün tutuklu kalarak, bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılmalarına karar verdi.

Son Güncelleme: 22.03.2018 21:36
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