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Krem kutusu içerisinde 195 adet hap

Krem kutusu içerisinde 195 adet hap

01 Kasım 2018 Perşembe 21:53
Krem kutusu içerisinde 195 adet hap

Krem kutusu içerisinde 195 adet hap

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine Maraş bölgesinde MDMA türü uyuşturucu madde içeriğine inanılan 195 adet hap ele geçirdi…

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri dün Maraş bölgesinde uyuşturucu madde alış verişi yapılacağına dair ihbar aldı. Aldıkları ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri Maraş bölgesinde bulunan bir sokakta yol kenarındaki elektrik direğinin altında krem kutusu içerisinde MDMA türü uyuşturucu madde içerdiklerine inanılan toplam 195 adet hap ele geçirdi. Konu hapların bulunmasının ardından ise pusu görevine başlayan narkotik ekipleri, konu hapları almaya gelen İbrahim Aslan’ı suçüstü tespit ederek tutukladı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Aslan aleyhine 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Hapları atıp polisin elinden kaçmaya çalıştı…

Meselenin tahkikat memuru, 31 Ekim 2018 tarihinde alınan bilgide Maraş bölgesinde bulunan asfalt yol içerisinde uyuşturucu madde alışverişi yapılacağının öğrenildiğini söyledi. Alınan bilgi üzerine ayni gün konu bölgeye gidildiğini ifade eden tahkikat memuru, bölgede yapılan aramada yolun sağında bulunan elektrik direği yanında bir adet “Nivea Soft” yazılı krem kutusu bulunduğunu ve kutuda yapılan kontrolde içerisinde MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, konu hapların kim veya kimler tarafından alınacağının tespit edilmesi için pusu görevine başlandığını söyledi. Ayni gün zanlı İbrahim Aslan’ın, konu uyuşturucu madde içerdiklerine inanılan hapların bulunduğu yere gelerek “Nivea Soft” yazılı kutuyu eline alması üzerine pusu görevinde bulunan ekip tarafından kendisine “Dur, polis” ihtarı yapıldığını belirten tahkikat memuru, zanlının elindeki kutuyu yere atıp olay yerinden koşarak kaçmaya başladığını söyledi. Tahkikat memuru, akabinde zanlı Aslan’ın, olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride bulunan evi önünde makul güç kullanılarak alıkonulduğunu belirterek, akabinde zanlı ile birlikte olay yerine gidildiğini ve üzerinde “Nivea Soft” yazılı kutu içerisinde yapılan kontrolde tespit edilen toplam 195 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hapların emare alındığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlı Aslan’ın 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yarın yeniden mahkemeye çıkarılacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı İbrahim Aslan’ın tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim AslanUyuşturucu
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