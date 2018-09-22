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Koruçam'da kaçak balıkçılık

Koruçam'da kaçak balıkçılık

22 Eylül 2018 Cumartesi 16:02
Koruçam'da kaçak balıkçılık

Koruçam'da kaçak balıkçılık

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Koruçam bölgesinde “KKTC’ye Kanunsuz Giriş -Su Ürünleri Yasası’na Aykırı Hareket” suçlamasıyla tutuklanan zanlılar Ahmed Farag Taha Elzahed, Sameh Sobheye Ali Moharam, Abdelraouf El Dayed Abdelrahman, Abdou İbrahim Eid İbrahim Elgendy, Amr Mahmoud Abdou Mohamed bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Ömer Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz, zanlılar Ahmed Farag Taha Elzahed, Sameh Sobheye Ali Moharam, Abdelraouf El Dayed Abdelrahman, Abdou İbrahim Eid İbrahim Elgendy ve Amr Mahmoud Abdou Mohamed’in 21 Eylül’de saat 10.00 raddelerinde, Girne’ de Koruçam mevkiinin 7,5 mil deniz açığına, GKRY Bandıralı Gia Sou Kaiki Mou Al Nikola isimli 25 metrelik balıkçı teknesiyle, KKTC karasularına herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın kanunsuz olarak girip, yine kanunsuz olarak yetkili makamdan alınmış herhangi bir izinleri olmaksızın balıkçılık faaliyetinde bulunduklarını söyledi. Yavuz, zanlıların aynı gün KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tespit edilerek, Girne Turizm Limanı’na çekildiklerini ve suçüstü tutuklandıklarını kaydetti. Polis, zanlıların kullanımında bulunan balıkçı teknesi ve KKTC Karasularında yakalamış oldukları 10 adet kılıçbalığının emare olarak alındığını söyledi. Yavuz, tahkikat için zanlıların iki gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep ederim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Abdou İbrahim Eid İbrahim ElgendyAbdelraouf El Dayed AbdelrahmanSameh Sobheye Ali MoharamAhmed Farag Taha ElzahedKoruçamBalıkçıKacakAmr Mahmoud Abdou Mohamed
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