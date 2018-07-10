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Konyalıoğlu tutuklu yargılanacak

Konyalıoğlu tutuklu yargılanacak

10 Temmuz 2018 Salı 16:39
Konyalıoğlu tutuklu yargılanacak

Konyalıoğlu tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Şubat 2017 ayı içerisinde 2 farklı kişiyi kendisini gümrükçü olarak tanıttıktan sonra dolandırarak paralarını alan, Güney Kıbrıs’a kaçmasının ardından bir buçuk yıl sonra Kermiya Sınır Kapısından geri dönerek teslim olan zanlı Mehmet Cemal Konyalıoğlu, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mesele ile ilgili soruşturma tamamlanırken, zanlının teminata bağlanması talep edildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis, zanlı Mehmet Cemal Konyalıoğlu’nun 1 Şubat 2017 tarihinde Avukat Menteş Aziz’in Ofisine giderek sekreteri Gülcan Alp’a yalan olduğunu bildiği halde "Gümrükçü" olduğunu söyleyip, güven kazandıktan sonra gümrükten Menteş Bey adına olan paketi çıkardığını ve bunun karşılığında 182 TL para ödediğini ve gümrük memuru olarak tanıttığı Salih ismindeki şahsın biraz sonra paketi getireceğini söyleyerek 182 TL para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının daha sonra 6 Şubat tarihinde bu sefer Ortaköy'de faaliyet gösteren Sümer Reklam isimli is yerine giderek iş yeri sahibi ve işletmecisi Ekin Sümer’den yalan olduğunu bildiği halde "Gümrükçü" olduğunu söyleyip güven kazandıktan sonra paketi getirmek için taşımacılık ücreti olarak 158 TL para temin ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlı aleyhine tutuklama emri alındığını ve Güney Kıbrıs’ta olmasından ötürü askıda tutulduğunu belirterek, Kermiya Sınır Kapısından gelerek teslim olması üzerine tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlı ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer birçok sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı yargılanmak üzere 75 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Cemal KonyalıoğluDolandırdıKermiya Sınır Kapısı
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