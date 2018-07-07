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Konyalıoğlu teslim oldu

Konyalıoğlu teslim oldu

07 Temmuz 2018 Cumartesi 17:03
Konyalıoğlu teslim oldu

Konyalıoğlu teslim oldu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Şubat 2017 ayı içerisinde 2 farklı kişiyi kendisini gümrükçü olarak tanıttıktan sonra dolandırarak paralarını alan zanlı Mehmet Cemal Konyalıoğlu Güney Kıbrıs’a kaçmasının ardından bir buçuk yıl sonra Kermiya Sınır Kapısından geri dönerek teslim oldu. Tutuklanan zanlı bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gökhan Kılbaş olayla ilgili bulguları aktardı. Kılbaş huzurda bulunan zanlı Mehmet Cemal Konyalıoğlu’nun 1 Şubat 2017 tarihinde Av. Mentes Aziz’in Ofisine giderek sekreteri Gülcan Alp’a yalan olduğunu bildiği halde "Gümrükçü" olduğunu söyleyip, güven kazandıktan sonra gümrükten Menteş Bey adına olan paketi çıkardığını ve bunun karşılığında 182 TL para ödediğini ve gümrük memuru olarak tanıttığı Salih ismindeki şahsın biraz sonra paketi getireceğini söyleyerek 182 TL para temin ettiğini söyledi. Polis zanlının daha sonra 6 Şubat tarihinde bu sefer Ortaköy'de faaliyet gösteren Sümer Reklam isimli is yerine giderek iş yeri sahibi ve işletmecisi Ekin Sümer’den yalan olduğunu bildiği halde "Gümrükçü" olduğunu söyleyip güven kazandıktan sonra paketi getirmek için taşımacılık ücreti olarak 158 TL para temin ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlı aleyhine tutuklama emri alındığını ve Güney Kıbrıs’ta olmasından ötürü askıda tutulduğunu belirterek önceki gün Kermiya Sınır Kapısından gelerek teslim olması üzerine tutuklandığını söyledi. Polis memuru Gökhan Kılbaş zanlı aleyhine birçok benzer şikâyet bulunduğunu bunların araştırılacağını belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı yaptıklarından pişman olduğunu ve davalarını bitirmek için geri döndüğünü söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Bayoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Mehmet Cemal KonyalıoğluDolandırdı
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