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Konyalıoğlu Teminata Bağlandı

Tutuksuz yargılanacak

Konyalıoğlu Teminata Bağlandı

Tutuksuz yargılanacak

12 Nisan 2018 Perşembe 17:41
Konyalıoğlu Teminata Bağlandı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde durarak aracı ile yoldan geçen Behçet Duran'ı durdurarak sahtekârlıkla para alan zanlı Erdi Konyalıoğlu yapılan şikâyet üzerine tutuklanmasının ardından bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ercan Kunduracı olayla ilgili bulguları aktardı. Kunduracı huzurda bulunan zanlı Erdi Konyalıoğlu'nun 9 Nisan tarihinde saat 16.00 raddelerinde Mağusa - Lefkoşa anayolu Moda döşeme evi isimli iş yerinin ön tarafındaki anayol içerisinde, kullanımında bulunan FZ 784 plakalı araç ile seyir halinde iken yine ayni istikamete giden müşteki Behçet Duran'ın kullanımında bulunan PV 220 plakalı aracını el kol işareti yaparak durdurduğunu söyledi. Polis zanlının daha sonra müştekinin yanına giderek dolandırmak kastı ile "Salih polisin kardeşiyim arabamın benzini bitti hava limanından karım ile kızımı alacağım "deyip adı edileni inandırarak 200 TL nakit parayı sahtekârlıkla almak suçundan methaldar olduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Kunduracı olayın Polisin bilgisine 10 Nisan tarihinde gelmesi üzerine zanlı Erdi Konyalıoğlu'nun mahkeme emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 hafta da 1 gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 20 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 12.04.2018 17:53
Anahtar Kelimeler:
SahtekarErdi Konyalıoğlu
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