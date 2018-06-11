Kömürcüler tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

’nın ev tadilatını yapmak üzere söz konusu şahısla anlaşan ve bin 490 TLalan, Üsküdarlı’nın şikâyeti sonrası “Emanetçi Tarafından Sirkat” suçlamasıyla aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alınmıştı. Üç günlük tutukluluk süresinde, Üsküdarlı zanlı aleyhindeki şikâyetini geri çekerken, Kömürcüler’in bir suçu daha ortaya çıkarken bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Anıl Derindağ olayla ilgili bulguları aktardı. Derindağ, zanlı Muhammed Necmi Kömürcüler’in 2018 yılı Mayıs ayı içerisinde Girne’de meydana gelen “Emanetçi Tarafından Sirkat” suçundan tutuklu olduğunu belirtti. Polis, müşteki Mahmut Üsküdarlı’dan ev tadilatı için bin 490 TL para alan zanlı Muhammed Necmi Kömürcüler’in, söz konusu paranın 600 TL’sini sirkat ettiği iddiasıyla yapılan şikâyet üzerine gözaltına alındığını ifade etti. Zanlının söz konusu suçlamaları kabul etmediğini ve müştekiden alması gereken parayı aldığına yönelik beyanda bulunduğunu kaydeden Derindağ, alınan tutukluluk süresinde zanlı aleyhindeki şikâyetin geri çekildiğini kaydetti.

Polis memuru Derindağ, yapılan soruşturma neticesinde zanlının 22 Aralık’ta çalışma izninin dolduğunu ve 5 aydır ülkede kaçak olarak kaldığının tespit edildiğini ifade etti. Soruşturmanın neticelendirildiğini ifade eden polis, zanlının davaları görüşülünceye kadar yargılanmadan kaçmasını engellemek için cezaevine hükümsüz tutuklu olarak gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığına dikkati çekerek davaları görüşülünceye kadar 20 günü geçmeyecek şekilde cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak beklemesine emir verdi.