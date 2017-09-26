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26 Eylül 2017 Salı 16:28

Kokain Zanlısı Teminata Bağlandı

Kokain Zanlısı Teminata Bağlandı

Kokain Zanlısı Teminata Bağlandı
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Kokain Zanlısı Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne-Alsancak’ta ihbar üzerine evinde yapılan aramada 32 gram hintkeneviri ile kokain kalıntısı bulunan Teoman Cankat hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı 7 gün süren tutukluluğun ardından bugün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Aldıkları ihbar üzerine 21 Eylül tarihinde 39 yaşındaki Teoman Cankat’ın Alsancak’taki evine operasyon yaptıklarını kaydeden polis, 32 gram hintkeneviri, boş bira kutusu içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olan 22 adet yanık sigara izmariti ve kokain türü uyuşturucu madde içiminde kullanılan 5 adet plastik pipet parçası bulduklarını söyledi. Polis, masada üzerinde ise kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet piyango bileti ve 3 adet kâğıt para bulunarak emare olarak aldıklarını ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 7 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 
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Anahtar Kelimeler
HintkeneviriKokainTeoman Cankat
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