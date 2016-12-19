Kokain Zanlısı Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER
Kermiya Sınır Kapısı’nda düzenlenen operasyonda Güney Kıbrıs’tan ülkemize 27 gram 290 miligram hintkeneviri ve 11 gram 817 miligram kokain ithal eden zanlı Salahi Konal teminata bağlanmak üzere bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram 9 Aralık 2016 tarihinde saat 18.09 sıralarında Kermiya Sınır Kapısı’ndan giriş yapan zanlının polis tarafından durdurulduğunu, bunun üzerine zanlının aracını olay yerinde bırakıp kaçmaya başladığını ve bu esnada üzerinde bulunan uyuşturucu maddeleri yol kenarına attığını söyledi. Polis zanlının makul güç kullanılarak yakalandığını ve yere attığı paket içersin de yapılan incelemede ise 27 gram 290 miligram hintkeneviri ve 11 gram 817 miligram kokain türü uyuşturucu bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis çavuşu Mehmet Bayram ayrıca zanlının Girne’deki evinde yapılan aramada ise 6.35 mm silah, bir adet hava tabancası ve 240 adet saçma mermisi bulduklarını ifade etti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.
Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlı aleyhine verilen şahadeti değerlendirerek zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi, 10 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.