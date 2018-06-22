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Kokain zanlıları tutuksuz yargılanacak

Kokain zanlıları tutuksuz yargılanacak

22 Haziran 2018 Cuma 18:09
Kokain zanlıları tutuksuz yargılanacak

Kokain zanlıları tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Alsancak’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan, Hakan Karaaslan, Doğa Kurt, Mahmut Zaimoğlu ve Nazif Özhançer aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhlerinde alınan ek tutukluluk süresi dolan zanlılar, teminat talebiyle bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram, Alsancak’ta 14 Haziran tarihinde Doğa Kurt’a ait olan ve Hakan Karaaslan’ın misafir olarak kaldığı evde polis tarafından yapılan arama sonucu 1 adet hap ve Doğa Kurt’un para cüzdanında 3 gram ağırlığında kokain bulunduğunu anlattı. Bayram, olayla bağlantılı olduğuna inanılan Doğa Kurt’un arkadaşı Mahmut Zaimoğlu’nun evinde yapılan aramada ise 1 gram ağırlığında Hintkeneviri bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis Çavuşu Bayram yürütülen ileri soruşturmada Kurt ve Karaaslan’dan yapılan sorgulama üzerine Mahmut Zaimoğlu ve Nazif Özhançer’in tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Bayram, zanlıların üzerinde yapılan aramalarda ise 3’er gram ağırlığında kokain bulunduğunu söyledi. Bayram, Hakan Karaaslan, Doğa Kurt ve Nazif Özhançer’in gönüllü ifade verdiklerini belirtirken, 10 kişinin de ifadesine başvurduklarınımahkemeye aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını belirten Bayram, zanlıların ileride davalarında hazır bulunmalarını sağlamak için uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların ileride yargılanacakları davalarında hazır bulunmalarını sağlamak için ayrı ayrı teminata bağlamayı uygun gördü. Mesutoğlu, zanlılar Hakan Karaaslan, Doğa Kurt ve Nazif Özhançer’in yurt dışına çıkışını yasaklayarak, beşer bin TL nakdi, KKTC vatandaşı birer kişinin imza edeceği 100’er bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına emir verdi. Yargıç ayrıca aynı davada yargılanan Mahmut Zaimoğlu’nun yurt dışına çıkışını yasaklayarak, beş bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 2 kefilin imza edeceği 50’şer bin TL’lik kefalet senendi imza ederek serbest kalmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan KaraaslanDoğa KurtMahmut Zaimoğlu Nazif ÖzhançerKokain
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