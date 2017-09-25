Kokain Zanlıları Teminata Bağlandı



Evrim KamalıKıbrıs Manşet Özel HaberMahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam polise gelen bilgide huzurda bulunan zanlı Enver Algun’un ikametgâhında kokain olduğunun öğrenilmesi üzerine konu eve gidildiğini söyledi. Polis 16 Eylül 2017 tarihinde 19.00 – 20.00 saatleri arasında Gönyeli de bulunan eve gidildiğini ve o esnada dışardan eve doğru yürümekte olan zanlı Cemil Uçarcan’ın polisi fark etmesi üzerine koşarak eve girdiğini ve tasarrufunda bulunan çantayı komşu evin bahçesine attığını belirtti. Polis akabinde eve yapılan baskında içeride bulunan zanlılar Cemil Uçarcan, Enver Algun ve Murat Tabakoğlu’nun tutuklandığını ve ev içerisinde yapılan aramada toplamda yaklaşık yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis ayrıca zanlı Cemil Uçarcan’ın eve girerken dışarı attığı çanta içerisinde yapılan aramada ise 12 gram ağırlığında konain türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve kendisinden izahat istendiğinde ise konu maddeyi zanlılar Algun ve Tabakoğlu ile anlaşarak Güney Kıbrıs’tan ithal ettikleri itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların yargılamadan kaçmalarını engellemek maksadı ile uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi, 3’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin 150’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.