Kokain Zanlıları Teminata Bağlandı



Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber



Girne - Karaoğlanoğlu’nda 14 Temmuz tarihinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Barış Erol ile Seçkin Durmaz aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Erol ve Durmaz bugün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.



Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis, zanlıların 14 Temmuz tarihinde Girne’de bir üniversitenin park yerinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını söyledi. Polis, operasyonda Barış Erol’un polisi görünce araçtan inip kaçmaya çalıştığını ancak yakalandığını, üzerinde yapılan aramada 6 ayrı pakette toplam 5 gram kokain, cüzdanında da yarım gram kokain bulunduğunu açıkladı. Polis, Barış Erol’dan yapılan soruşturmada uyuşturucu maddeyi 9 Temmuz tarihinde Seçkin Durmaz ile birlikte Lefkoşa’dan bir şahıstan 14 gram olarak aldıklarını söylediğini, bu bilgi üzerine zanlı Durmaz’ın Girne’de araçta seyir halindeyken tespit edilerek gözaltına alındığını ifade etti. Zanlılar Erol ile Durmaz’ın Karaoğlanoğlu’nda kaldıkları evde de arama yapıldığını kaydeden polis, iki zanlının birlikte kaldığı evde yapılan aramada 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.



Yargıç Mesut Mesutoğlu, Barış Erol ve Seçkin Durmaz’ın davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 10’ar bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1’er kişinin imza edeceği 50’şer bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi. Mahkemenin teminat şartlarını yerini getiren Seçkin Durmaz serbest kalırken, teminatı ödeyemeyen Barış Erol yargılanıncaya kadar cezaevine gönderildi.





