Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2017 Cuma 17:24

Kokain Zanlıları Teminata Bağlandı

Kokain Zanlıları Teminata Bağlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Kokain Zanlıları Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne - Karaoğlanoğlu’nda 14 Temmuz tarihinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Barış Erol ile Seçkin Durmaz aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Erol ve Durmaz bugün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis, zanlıların 14 Temmuz tarihinde Girne’de bir üniversitenin park yerinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını söyledi. Polis, operasyonda Barış Erol’un polisi görünce araçtan inip kaçmaya çalıştığını ancak yakalandığını, üzerinde yapılan aramada 6 ayrı pakette toplam 5 gram kokain, cüzdanında da yarım gram kokain bulunduğunu açıkladı. Polis, Barış Erol’dan yapılan soruşturmada uyuşturucu maddeyi 9 Temmuz tarihinde Seçkin Durmaz ile birlikte Lefkoşa’dan bir şahıstan 14 gram olarak aldıklarını söylediğini, bu bilgi üzerine zanlı Durmaz’ın Girne’de araçta seyir halindeyken tespit edilerek gözaltına alındığını ifade etti. Zanlılar Erol ile Durmaz’ın Karaoğlanoğlu’nda kaldıkları evde de arama yapıldığını kaydeden polis, iki zanlının birlikte kaldığı evde yapılan aramada 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, Barış Erol ve Seçkin Durmaz’ın davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 10’ar bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1’er kişinin imza edeceği 50’şer bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi. Mahkemenin teminat şartlarını yerini getiren Seçkin Durmaz serbest kalırken, teminatı ödeyemeyen Barış Erol yargılanıncaya kadar cezaevine gönderildi.


 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Barış Erol Ile Seçkin DurmazUyuşturucuKokain
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yurt Dışına Çıkışı Yasaklandı Yurt Dışına Çıkışı Yasaklandı
İngiltere Tavuri’ye Yaramadı İngiltere Tavuri’ye Yaramadı
Cinayet Zanlıları Tutuklu Yargılanacak Cinayet Zanlıları Tutuklu Yargılanacak
Amcaoğlu Teminata Bağlandı Amcaoğlu Teminata Bağlandı
Teminatla Serbest Bırakıldılar Teminatla Serbest Bırakıldılar
Arkadaş Katili Tutuklu Yargılanacak Arkadaş Katili Tutuklu Yargılanacak
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Yurt Dışına Çıkışı Yasaklandı

Haberi Oku