Kokain soruşturması tamamlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ekiplerinin hafta sonu Başpınar - Lapta bölgesinde gerçekleşen operasyonda tutuklanan Ali Bünyat, Nail Bünyat, Onur Şen, Günaltay Bahit, Ali Karausta ve Fırat Tanık aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlılar, bugün teminat talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, mahkemede verdiği ifadede uyuşturucu operasyonunun Lapta- Başpınar bölgesinde gerçekleştiğini söyledi. Polis memuru Mustafa Zor, zanlı Ali Bünyat’ın kullanımındaki kiralık aracın polis tarafından durdurularak araçta arama gerçekleştiğini anlattı. Zor, arama sonucu araçta ele geçirilen 2 gram kokain’in ardından zanlı Ali Bünyat ile beraber Nail Bünyat, Onur Şen ve Günaltay Bahit’in tutuklanarak Şen ve Bahit’in itirafları sonucu operasyonu devam ettirdiklerini kaydetti. Zor, zanlılar Onur Şen ve Günaltay Bahit’in itirafları sonucu aralarında para toplayarak zanlı Fırat Tanık’a vererek zanlı Ali Karausta’dan uyuşturucu maddeyi temin ettiklerini belirtti. Zor, zanlı Karausta’nın tespit edildiğini ve üzerinde 17 gram 17 paket kokain ve 1 gram Hintkeneviri ele geçirdiklerini anlattı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Zor, zanlıların yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlıların davarlı görüşülünceye kadar ayrı ayrı teminata bağlarken, zanlı Fırat Tanık ve Ali Karausta’yı yargılanıncaya kadar 45 gün cezaevine gönderdi. Yargıç Dündar, aynı operasyonda yakalanan Ali Bünyat, Nail Bünyat, Onur Şen’in yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, KKTC vatandaşı birer kefilin imza edeceği 40’ar bin TL kefalet senedi koşulu ile serbest bırakılmalarına karar verdi. Yargıç Dündar, Günaltay Bahit’in ise yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı bir kefilin imza edeceği 75 bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına direktif verdi.