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02 Ekim 2017 Pazartesi 14:46

Kokain Soruşturması Sürüyor

Kokain Soruşturması Sürüyor
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Çatalköy’de alınan ihbar üzerine ikametgâhında kokain bulunan zanlı Naim Kerim ve ona uyuşturucu sağlayan zanlı Mehmet Hakkı Aktuğ aleyhindeki soruşturma sürüyor. Zanlılar bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı Naim Kerim’in Çatalköy’de bulunan ikametgâhında 28 Eylül tarihinde alınan ihbar üzerine mahkeme emri ile yapılan aramada salon kısmında sehpa üzerinde bulunan ahşap sandık içerisinde şeffaf naylon içerisinde 8 paket şeklinde toplam 8 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis zanlı Kerim’den alınan gönüllü ifadesinde konu uyuşturucu maddeyi 27 Eylül tarihinde huzurda bulunan zanlı Mehmet Hakkı Aktuğ’dan 4500 TL karşılığında aldığını itiraf etmesi üzerine Aktuğ’un da yakalandığını belirtti.

Polis zanlı Aktuğ’dan alınan ifade de ise Aktuğun konu uyuşturucu maddeyi zanlı Kerim’in talebi üzerine Güney Kıbrıs’tan 1100 Euro karşılığında 10 gram olarak aldığını ve Kerime teslim ettiği itirafında bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini kayıp olduğuna inanılan emareler olduğunu ayrıca alınması gereken ifadelerin yanı sıra zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerinde teyit tekzibinin sürdüğünü belirterek 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 
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