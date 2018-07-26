banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93920
ALTIN
190.890
DOLAR
4.8384
STERLİN
6.3622
EURO
5.6431
Yükünü boşalttığı sırada yan devrildi
YÜKÜNÜ BOŞALTTIĞI SIRADA YAN DEVRİLDİ
15 yaşında kızla imam nikahı sonucu gelen doğum
LEFKOŞA’DA İĞRENÇ OLAY
Koçin 8 gün daha tutuklu kalacak
KOÇİN 8 GÜN DAHA TUTUKLU...
Sahte Evrakla Başkasının Aracını Sattı…Tutuklandı
Sahte Evrakla Başkasının Aracını Sattı…
banner282

Koçin 8 gün daha tutuklu kalacak

Koçin 8 gün daha tutuklu kalacak

26 Temmuz 2018 Perşembe 18:02
Koçin 8 gün daha tutuklu kalacak

Koçin 8 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da henüz tespit edilemeyen bir sebepten babasını bıçaklayan zanlı Raif Koçin bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru İzlem Civisilli olayla ilgili bulguları aktardı. Civisilli huzurda bulunan zanlı Raif Koçin’in Lefkoşa’da 19 Temmuz tarihinde saat 22.30 sıralarında babası ile birlikte kaldığı ikametgâh içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten kesici bir alet olan sebze oyacağı ile yatak odasında yatmakta olan babası Kemal Koçin’in sol koluna ve sol koltuk altı bölgesine 6 kez saplayarak ağır şekilde yaralanmasına neden olduğunu söyledi. Polis meselenin polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlının ayni ikametgâhta tespit edilip tutuklandığını belirtti. Polis memuru İzlem Civisilli soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ceza-i ehliyetinin olup olmadığına dair tespit için 15 gün Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde kalması gerektiğini belirterek, zanlının akıl sağlığı kontrolünün yapılabilmesi için 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına ve sağlık kontrolünün yapılamasına emir verdi.

banner288
Anahtar Kelimeler:
Raif KoçinBabasınıBıçakladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 yaşında kızla imam nikahı sonucu gelen doğum
15 yaşında kızla imam nikahı sonucu gelen doğum
Hırsızlık yapmak uğruna ölüyordu
Hırsızlık yapmak uğruna ölüyordu
Gonyak hırsızları yakalandı
Gonyak hırsızları yakalandı
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Karagülle tutuklu yargılanacak
Karagülle tutuklu yargılanacak
125 gram kenevirle yakalandı
125 gram kenevirle yakalandı
Dipkarpaz'da yangın
Dipkarpaz'da yangın
Ozanköy’de ev yangını
Ozanköy’de ev yangını
Tanınmış markette hırsızlık
Tanınmış markette hırsızlık
3 kişi hırsızlıktan tutuklandı
3 kişi hırsızlıktan tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim