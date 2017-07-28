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28 Temmuz 2017 Cuma 19:57

Koca’ya 3 Yıl Hapis

Koca'ya 3 Yıl Hapis
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Kumarhaneyi soyan Koca’ya 3 yıl hapis

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kasiyer olarak çalıştığı Merit Royal Casino’da, önceden hazırladığı 83 bin 100 TL değerindeki 6 adet oyun biletini, kardeşi T. K. ve Alexis Namina’ya verip 58 bin 138 TL’sinin bozdurulmasını sağladığı ortaya çıkan Erkan Koca hakkındaki davada bugün karar açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 3 yıl hapse mahkûm edildi.

Kararda olayla ilgili olgular aktarıldı. Sanık Koca’nın, Şubat-Mart 2017 tarihleri arasında, önceden hazırladığı 83 bin 100 TL değerindeki 6 adet bileti, T. K. ve Alexis Namina’ya verip bozdurduğu ve bu yolla 58 bin 138 TL elde ettiği belirtildi. Sanığın 11 Mayıs tarihinde şikâyet üzerine gözaltına alındığı, suç ortaklarından birinin yurt dışına kaçmış olduğu, Alexis Namina hakkındaki davanın ise sürdüğü belirtildi. Sanığın, soruşturmanın ardından tutuklu yargılanmak üzere 16 Mayıs tarihinde cezaevine gönderildiğini kaydeden ağır ceza heyeti, sanığın işlemiş olduğu, “Müstahdem tarafından sirka” suçunun son zamanlarda giderek arttığını, bu tür suçların işçi ile işveren arasından güveni sarstığını belirtti. Heyet, oybirliği ile sanığı 3 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

 
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Alexis NaminaHırsızlıkErkan KocaMerit Royal Casino
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4 Yıl Hapis Yatacak

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