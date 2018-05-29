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Kocasının paylaşımına öfkelenip çocuğunu öldürdü

7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı vahşice katleden Bilge Lord Kunduracı bugün sabahın erken saatlerinde mahkemeye çıkarıldı.

Kocasının paylaşımına öfkelenip çocuğunu öldürdü

7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı vahşice katleden Bilge Lord Kunduracı bugün sabahın erken saatlerinde mahkemeye çıkarıldı.

29 Mayıs 2018 Salı 14:47
Kocasının paylaşımına öfkelenip çocuğunu öldürdü

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı vahşice katleden Bilge Lord Kunduracı bugün sabahın erken saatlerinde mahkemeye çıkarıldı. Kaza Mahkemesi Yargıcı Rauf Kürşad huzurunda görülen duruşmada savcılık adına Ergin Atıcı hazır bulunurken, polis müfettişi Mehmet Sözmener olguları aktardı.

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Uyurken karnından bıçakladı

Sözmener, zanlı Bilge Lord Kunduracı’nın “taamüden adam öldürme” suçundan methalder olduğunu belirtti. Müffetiş Sözmener, zanlının ayrılma aşamasında olduğu eşi Ercan Kunduracı’nın 25 Mayıs tarihinde yaptığı paylaşıma sinirlenerek, kendsinin ve oğlunun yaşamına son vermeye karar verdiğini söyledi. Polis, zanlının 26 Mayıs Cumartesi akşamı Ercan Kaya’yı uyuduğu esnada bıçakla karnından yaraladığını ancak fiiline devam etmediğini açıkladı. Zanlının 27 Mayıs Pazar saat 08.00 sıralarında yeniden eyleme geçtiğini ve Ercan Kaya’yı karnından ve göğsünden defalarca bıçakladığını söyledi. Polis, zanlının bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiğini ve bilincini kaybederek yere düştüğünü belirtti. Ercan Kaya’nın hemen ölmediğini kaydeden polis, zanlının akşam saat 22.30 sıralarında oğlunun öldüğünü tespit ettiğini açıkladı.Polis, zanlının babası Tahir Lord’un yanında çalışan bir şahsa Watsaptan mesaj atarak, oğlunu öldürdüğünü, kendisinin acı çektiğini bildirdiğini, söz konusu şahsın ise olayı babası ile annesine bildirdiğini, Tahir Lord ile Sümer Lord’un olay yerine gittiğini belirtti.Polis, Tahir Lord’un çektiği acıya dayanamayarak yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Suçunu kabul etti

112 Acil Servis’ten aldıkları bilgi üzerine olay yerine gittiklerini kaydeden polis, eve gittiklerinde anne ile oğulun aynı yatakta olduğunu ve sağlık görevlileri tarafından kontrol edildikllerini söyledi. Zanlının olay mahalinde ifade verdiğini, polis karakolunda da suçunu itiraf ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Rauf Kürşad, işlenen suçun vahametine vurgu yaparak zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.Zanlı kalabalık bir polis koruması altında getirildiği mahkemeden yine yoğun güvenlik önlemleri altında götürüldü.

Son Güncelleme: 29.05.2018 15:07
Anahtar Kelimeler:
CinayetErcan KunduracıErcan Kaya KunduracıBilge Lord Kunduracı
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