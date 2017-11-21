KKTC’DEN HATAY’A ÇORAPLARIN İÇİNDE GÜVERCİN

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden hava yoluyla Hatay’a gelen bir yolcunun çantasındaki çorapların içinde 2’si ölü, 11 güvercin ele geçirildi.ÇORAPLARIN İÇİNDEN GÜVERCİN ÇIKTIHatay Havaalimanında Gümrük Muhafaza görevlileri, KKTC’den gelen bir yolcunun sırt çantasında arama yaptı. Çantanın içinde canlı olduğunu belirleyen görevliler, detaylı aramada çorapların içine konulmuş 11 güvercin buldu. Güvercinlerin 2’sinin öldüğü belirlenirken, yolcu gözaltına alındı. Polis, yolcuyla ilgili soruşturma başlattı.