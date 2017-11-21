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21 Kasım 2017 Salı 12:29

KKTC’DEN HATAY’A ÇORAPLARIN İÇİNDE GÜVERCİN

KKTC’den Hatay’a çorapların içinde güvercin…

KKTC'DEN HATAY'A ÇORAPLARIN İÇİNDE GÜVERCİN
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KKTC’den Hatay’a çorapların içinde güvercin…
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden hava yoluyla Hatay’a gelen bir yolcunun çantasındaki çorapların içinde 2’si ölü, 11 güvercin ele geçirildi.

ÇORAPLARIN İÇİNDEN GÜVERCİN ÇIKTI

Hatay Havaalimanında Gümrük Muhafaza görevlileri, KKTC’den gelen bir yolcunun sırt çantasında arama yaptı. Çantanın içinde canlı olduğunu belirleyen görevliler, detaylı aramada çorapların içine konulmuş 11 güvercin buldu. Güvercinlerin 2’sinin öldüğü belirlenirken, yolcu gözaltına alındı. Polis, yolcuyla ilgili soruşturma başlattı. 
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