Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Şubat 2017 Cuma 16:20

KKTC'ye Giriş Yaparken Tutuklandı

KKTC'ye Giriş Yaparken Tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Lokmacı’da 10 gram hintkeneviri

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber


Lefkoşa’da Lokmacı Kara kapısından ülkemize giriş yapmak isterken tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Oana Maria Macoveiciuc tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı Oana Maria Macoveiciuc’in 9 Şubat tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa’da Lokmacı Kara kapısından ülkemize giriş yapmak istediği esnada şüpheli tavırları nedeniyle üzerinde yapılan aramada tasarrufunda hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gram ağırlığında madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve zanlının vermiş olduğu ifadesinde konu uyuşturucu maddeyi erkek arkadaşının yönlendirmesi ile Kuzey Kıbrıs’ta ismi henüz tespit edilemeyen bir şahsa getirdiği itirafında bulunduğunu söyledi. Polis memuru Mehmet Sevinç meselede suçla bağlantısı olduğu düşünülen 2 kişinin daha arandığını belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
LefkoşaLokmacıOana Maria MacoveiciucUyuşturucu
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tutuksuz Yargılanacak.. Tutuksuz Yargılanacak..
Teminatla Serbest Bırakıldı Teminatla Serbest Bırakıldı
ADAM ÖLDÜREN KKTC’YE KAÇIYOR ADAM ÖLDÜREN KKTC’YE KAÇIYOR
UYUŞTURUCU TİCARETİNDE YENİ BULGULAR! UYUŞTURUCU TİCARETİNDE YENİ BULGULAR!
Kan Donduran Çok İlginç Olay Kan Donduran Çok İlginç Olay
UZMANLAR KURULU “İHMALİ” ARAŞTIRACAK UZMANLAR KURULU “İHMALİ” ARAŞTIRACAK
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Tutuksuz Yargılanacak..

Haberi Oku