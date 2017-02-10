KKTC'ye Giriş Yaparken Tutuklandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Lefkoşa’da Lokmacı Kara kapısından ülkemize giriş yapmak isterken tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Oana Maria Macoveiciuc tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı Oana Maria Macoveiciuc’in 9 Şubat tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa’da Lokmacı Kara kapısından ülkemize giriş yapmak istediği esnada şüpheli tavırları nedeniyle üzerinde yapılan aramada tasarrufunda hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gram ağırlığında madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve zanlının vermiş olduğu ifadesinde konu uyuşturucu maddeyi erkek arkadaşının yönlendirmesi ile Kuzey Kıbrıs’ta ismi henüz tespit edilemeyen bir şahsa getirdiği itirafında bulunduğunu söyledi. Polis memuru Mehmet Sevinç meselede suçla bağlantısı olduğu düşünülen 2 kişinin daha arandığını belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.