KKTC'de yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye’de işlemiş olduğu bişlişim sisteminin kullanılması ile hırsızlık suçundan gıyabında yargılanıp 8 yıl hapis cezası alan zanlı Mustafa Tedik Türkiye’nin iade edilmesi talebi ile dün tespit edilerek tutuklandı. Tedik iade işlemlerinin tamamlanması için tutuklu beklemesi için mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aykut Özkan olayla ilgili bulguları aktardı. Özkan huzurda bulunan zanlı Mustafa Tedik’in Türkiye’de 2014 yılında işlediği Bilişim sistemi kullanılarak hırsızlık suçundan 8 yıl hapis cezasına mahkum edildiğini verilen cezanın onanması ile aranan şahıs ilan edildiğini söyledi. Polis zanlının ülkemizde olduğunun tespit edilmesi üzerine TC devleti tarafından iadesinin talep edildiğini ve bu doğrultuda Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını akatardı. Polis ancak iade işlemlerinin hazırlanması için 20 gün süreye ihtiyaç olduğunu belirterek tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının iade işlemleri için 20 günü aşmayan bir şekilde cezaevinde beklemesine emir verdi.