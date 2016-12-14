KKTC'de Şok Olay!

DİLEKKAYA’DA KAÇAK ET VE BUĞDAY



Dilekkaya'da, M.A.’ya (E-51) ait ağılda polisin gerçekleştirdiği operasyonda, M.A.’nın (E-34) kullanımında bulunan araçta 25 bütün küçükbaş hayvan karkası ile kelleleri ve henüz tespit edilemeyen miktarda kutular içerisinde kemiksiz sığır eti tespit edildi.Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu etlerin M.A. (E-51) ve C.A.(E-23) tarafından yetkili makamdan izinsiz Güney Kıbrıs’tan birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, KKTC’ye ithal edildiği ve M.A.’nın (E-34) kullanımındaki araca aktarıldığı tespit edildi.M.A.’nın ayrıca kendisine ait traktörle yine Güney Kıbrıs’tan aldığı bin 200 kilo sert buğdayı yetkili makamdan izinsiz KKTC'ye ithal ettiği de saptandı.Polis buğdayları emare olarak alırken, M.A. M.A. C.A ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan G.S. (E-34) ve Y.Z. (E-47) tutuklandı.