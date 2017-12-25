Kızı Yaşındaki Güzelle Aşk Yaşıyor!

Daha önce yaptığı bir açıklamada "Boşandıktan sonra 20 kadınla birlikte oldum. Fantezilerim geniştir" diyen 49 yaşındaki Rafet El Roman, 21 yaşındaki Semra adlı güzelle aşk yaşıyor.

Rafet El Roman'ın (49) sınır tanımayan aşkı! Ünlü popçunun 21 yaşındaki Semra adında bir genç kızla birlikte olduğu iddia edildi.

Şevval (18), Su (20) ve Edvan adında 3 çocuğu bulunan Rafet El Roman, hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Daha önce İstanbul gecelerinde birçok güzelle objektiflere yansıyan Rafet El Roman'ın 21 yaşındaki Semra adlı bir güzelle aşk yaşadığı kulisler konuşulmaya başlandı.