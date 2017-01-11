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11 Ocak 2017 Çarşamba 13:12

Kızar 3 ay hapis yatacak

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Kızar 3 ay hapis yatacak
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Kızar 3 ay hapis yatacak


EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER


Ercan Havaalanından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken Narkotik detektör köpeği Liz tarafından tespit edilerek tutuklanan sanık Yusuf Sinan Kızar aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları’nın vermiş olduğu karara Yargıç Meltem Dündar yine katılmayarak ayrı karar üretti. Mahkemede oy çokluğu ile kabul gören kararı Yargıç Gökan Asafoğulları açıkladı. Asafoğulları kararda sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu belirterek bu tür suçlara hoş görü ile yaklaşılamayacağını belirti. Yargıç Asafoğulları sanığın uyuşturucu maddeyi yasak olduğunu bildiği halde ayakkabısına gizleyerek ülkemize sokmaya çalışmasının aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Yargıç Gökan Asafoğulları sanığın suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını ve alacağı cezayı ülkesinden uzakta çekecek olmasını lehine hafifletici sebep olarak değerlendirdikten sonra sanığı suçlu bulup mahkum ettikleri davalardan 3 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıç Gökan Asafoğulları’nın vermiş olduğu karara katılmayan Yargıç Meltem Dündar sanığın mahkûm olduğu davalardan daha az bir süre hapis cezası alması gerektiğini savunarak 40 gün hapis cezası kararı verdi. Ancak sanığın almış olduğu cezayı Başkan Ömer Güran ve Yargıç Gökan Asafoğulları’nın vermiş olduğu 3 aylık hapis cezası oy çokluğu ile belirledi.

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