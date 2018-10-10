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Kız meselesi yüzünden 4 kez bıçakladı

Kız meselesi yüzünden 4 kez bıçakladı

10 Ekim 2018 Çarşamba 21:59
Kız meselesi yüzünden 4 kez bıçakladı

Kız meselesi yüzünden 4 kez bıçakladı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da faaliyet gösteren “Gold Night” isimli gece kulübünde çıkan kavgada kan döküldü…

Mağusa’da faaliyet gösteren “Gold Night” isimli gece kulübünde dün gece Zeki Harmani ile Deniz Balçık arasında çıkan kavgada kan aktı. Kız meselesi yüzünden çıktığı belirtilen kavgada Deniz Balçık, Zeki Harmani tarafından 4 kez bıçaklanarak ağır yaralandı. Deniz Balçık, Mağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alınırken, Zeki Harmani ise tutuklandı. “Katle teşebbüs”, “Ağır yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi2ne çıkarılan zanlı Harmani aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

4 kez bıçakladı…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Zeki Harmani’nin, 9 Ekim 2018 tarihinde eğlenmek için gittiği “Gold Night” isimli gece kulübüne gittiğini ve gece kulübünde kız meselesi yüzünden Deniz Balçık ile sözlü tartışma yaşadığını belirtti. Tahkikat memuru, zanlı Harmani’nin çıkan sözlü tartışmanın neticesinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla müşteki Balçık’ı sağ kasık, sol boyun ile sağ ve sol karın kısımlarından olmak üzere 4 kez bıçaklayarak katle teşebbüs ettiğini açıkladı. Zanlının olayın ardından tespit edilerek tutuklandığını söyleyen tahkikat memuru, konu bıçağın ise olay yerinde bulunarak emare alındığını belirtti. Tahkikat memuru, müşteki Balçık’ın Mağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındığını, hayati tehlikesinin bulunmadığını ve tedavisinin devam ettiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Zeki Harmani’nin tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Zeki Harmani Deniz BalçıkBıçakKavgaKız Meselesi
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