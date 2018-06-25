banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94754
ALTIN
191.164
DOLAR
4.6910
STERLİN
6.2051
EURO
5.4803
Yarın bu bölgelerde elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Kız meselesi bahanesi ile darp etti
BİLEĞİNİ KIRDI
Arter, zaferini seçmenleri ile birlikte kutladı
“BUGÜN GAZİMAĞUSA KAZANMIŞTIR” 
Girne Dağ yolunda kaza
GİRNE DAĞ YOLUNDA KAZA
banner282

Kız meselesi bahanesi ile darp etti

Kız meselesi bahanesi ile darp etti

25 Haziran 2018 Pazartesi 15:54
Kız meselesi bahanesi ile darp etti

Kız meselesi bahanesi ile darp etti

Evrim Kamalı

banner277
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da kız meselesi yüzünden tartıştığı K.S. isimli şahıs ciddi şekilde darp edip, bileğini kıran 23 yaşındaki Togan Uğur Samer bugün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 22 Haziran tarihinde Küçük Kaymaklı’da meydana gelen vahim zarar ciddi darp suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının Oğuz Karayel sokakta kız meselesi yüzünden daha önceden aralarında husumet bulunan K.S. isimli erkek şahıs ile kavga etitğini, kavgada elleri ve ayakları ile müştekiyi darp edip sol bileğinin kırılmasına neden olduğunu anlattı. Zanlının 24 Haziran’da polise teslim olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ifade ederek teminat talep etti.

Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır, iki kefilin 20 bin TL kefalet senedi imza etmesi şartı ile zanlınının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner288
Anahtar Kelimeler:
Togan Uğur SamerDarpKavgaKız Meselesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pusulanın fotoğrafını çeken bir kişi daha tutuklandı
Pusulanın fotoğrafını çeken bir kişi daha tutuklandı
Uyuşturucu bulunduran iki kişi tutuklandı
Uyuşturucu bulunduran iki kişi tutuklandı
Yüksekten düşen kişi ağır yaralandı
Yüksekten düşen kişi ağır yaralandı
Haspolat’ta iş kazası
Haspolat’ta iş kazası
Broşür dağıtan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Broşür dağıtan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Pusulanın fotoğrafını çeken bir kişi tutuklandı
Pusulanın fotoğrafını çeken bir kişi tutuklandı
Yol trafiğe açıldı!
Yol trafiğe açıldı!
Trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Müşteki tecavüzden zor kurtuldu
Müşteki tecavüzden zor kurtuldu
Lefkoşa’da tecavüz iddiası
Lefkoşa’da tecavüz iddiası

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim