Kız meselesi bahanesi ile darp etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da kız meselesi yüzünden tartıştığı K.S. isimli şahıs ciddi şekilde darp edip, bileğini kıran 23 yaşındaki Togan Uğur Samer bugün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 22 Haziran tarihinde Küçük Kaymaklı’da meydana gelen vahim zarar ciddi darp suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının Oğuz Karayel sokakta kız meselesi yüzünden daha önceden aralarında husumet bulunan K.S. isimli erkek şahıs ile kavga etitğini, kavgada elleri ve ayakları ile müştekiyi darp edip sol bileğinin kırılmasına neden olduğunu anlattı. Zanlının 24 Haziran’da polise teslim olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ifade ederek teminat talep etti.

Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır, iki kefilin 20 bin TL kefalet senedi imza etmesi şartı ile zanlınının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.