Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Lefkoşa’da dün bir konfeksiyon dükkanında çalışan kadını zorla öpmeye çalışan zanlı Mohammed Rasool tutuklanmasının ardından bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polis memuru Mehmet G. Sancar akabinde zanlının şubeye celp edilmesi üzerine kamera görüntülerinin kendisine gösterildiğini ve kameradaki kişinin kendisi olduğunu onaylayıp suçunu sözlü olarak kabul ettiğini söyledi. Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve ülkemize öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.
Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı kötü bir niyetim yoktu kız kardeşime benzettim öpmek istedim dedi.
Huzurunda verilen şahadeti ve beyanı değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ülkemizde öğrenci statüsünde olduğunu belirterek yurtdışına çıkışının yasaklanması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada 1gün ispati vücut etmesi koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.