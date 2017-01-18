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18 Ocak 2017 Çarşamba 07:05

Kız Arkadaşı İçin Babasını Tehdit Etti

Kız Arkadaşı İçin Babasını Tehdit Etti
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Kız Arkadaşı İçin Babasını Tehdit Etti
Mağusa’nın tanınmış iş adamlarından Olgun Argüden’i ölümle tehdit eden oğlu Fırat Argüden tutuklandı.

Mağusa’nın tanınmış iş adamlarından Olgun Argüden’i kız arkadaşı için ölümle tehdit eden oğlu Fırat Argüden tutuklandı. Önceki gece babası Olgun Argüden’in evini basarak kız arkadaşı için ölüm tehdidinde bulunan Fırat Argüden’in arabasında yapılan aramada ise babası adına kayıtlı bir adet tabanca ile 15 adet canlı mermi bulundu. “Şiddet tehdidi”, “Kasti hasar”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarruf” ve “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruf” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Argüden tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Babasına ait silahı izinsiz olarak tasarrufuna aldı...

Meselenin tahkikat memuru Raif Safa, zanlı Fırat Argüden’in 2016 Aralık ayı ile 16 Ocak 2017 tarihleri arasında babası Olgun Argüden’in evinin yatak odasından Olgun Argüden adına kayıtlı 9 mm çapındaki tabanca ile 15 adet canlı mermiyi izinsiz olarak tasarrufuna geçirip taşıdığını açıkladı. Zanlı Argüden’in 16 Ocak tarihinde ise babası Olgun Argüden’in evinin kapısını kasten ve kanunsuz olarak kırıp hasara uğrattıktan sonra babasına hitaben “Selma’yı arayıp işe gelmesini sağlamazsan seni öldüreceğim” deyip şiddet tehdidinde bulunduğunu belirten Safa, ihbar üzerine zanlının arabasında yapılan aramada Olgun Argüden adına kayıtlı 9 mm çapındaki tabanca ile 15 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Safa, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Fırat Argüden’in kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslim edilerek KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 4 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

Yeni Bakış


 
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