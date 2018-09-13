Kırmızı bültenle aranan terörist Girne'de yakalandı

Düz’ün ihraç kararı çıktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye’de silahlı terör örgütüne üye olmaktan 10 yıldır kırmızı bülten ile aranan zanlı Hüseyin Düz ülkemizde bulunarak tutuklandı. Zanlı Türkiye’ye iade işlemlerinin tamamlanması maksadı ile tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Özel Birim’de görecli polis memuru Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı. Mahan, TC uyruklu zanlı Hüseyin Düz’ün 2009 yılında Türkiye’de Erzurum bölgesinde meydana gelen ‘silahlı terör örgütüne üye olma suçundan methaldar olduğunu belirtti. Mahan, zanlı aleyhine Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 24.06.2010 tarih ve 2010 /53 esas 2010/227 karar sayılı ilami ile 6 Başsavcılığı tarafından 30.04.2014 tarihinde 2014/1-1466 sayılı yakalama emri suçuna methaldar olduğu ve konu şahıs aleyhinde Erzurum 2. Ağır Ceza 6 yıl 3 ay hapislik cezasına karar verildiği ve akabinde Erzurum Cumhuriyet çıkarılmış yazışma ile PGM’ne bildirildiğini anlattı.

Polis memuru Mustafa Mahan, zanlının 13 Ağustosta Alsancak’ta tespit edilerek önceden temin edilen derdest Emri ışığında tutuklandığına vurgu yaptı. Mahan, zanlının KKTC -TC arasında bulunan 43/88 sayılı Suçluların Geri Verilmesi Yasası tahtında TC Adli makamları iadesinin istendiğini belirtti. Mahan, Bakanlar Kurulu kararı ile ihraç kararının çıkarıldığını ve bu işlemin yerine getirile bilmesi için 15 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlının iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi maksadı ile 15 günü aşmayan süreyle Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmasına emir verdi.