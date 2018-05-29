Kırman tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı bulunduğu için 2013 yılında kaçak bir şekilde Güney Kıbrıs’a giden Birkan Kırman, geri geldikten 2 gün sonra tespit edilerek tutuklandı. Zanlı bugün de teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Meseleyi aktaran Polis, aleyhinde kundaklama ve uyuşturucu suçlarından dolayı yurt dışı kararı olan zanlının 2013 yılında Lokmacı Sınır Kapısı’ndan yasa dışı bir şekilde ülkeden kaçtığını söyledi. Polis, zanlının 26 Mayıs 2018 tarihinde geri geldiğini, 28 Mayıs tarihinde ise Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Zanlı hakkında, askeri yasak bölgeyi ihlal ve mahkeme emrine riayetsizlik suçlarından başlatılan soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ancak şartı yerine getiremeyen zanlı 1 ay süreyle cezaevine gönderildi.