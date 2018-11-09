Kiraladıkları araçların paralarını çaldılar

KİARLADIKLARI ARAÇLARIN PARASINI ÇALAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

North Cyprus Save Carhire Ltd. isimli araç kiralama şirketinde, araç kiralama sorumlusu olarak çalışan M.B.B.(E-43), Ercan Havaal anı’nda araç yıkama ve kiralama şirketi olan İ.E.(E-35) ile birlikte kiralamış oldukları beş adet aracın kira bedeli olan toplam 13 bin 270 TL nakit parayı iş yerine teslim etmeyip tasarruflarına geçirtmek suretiyle çaldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 2018 yılı Haziran ve Ağustos ayları içerisinde meydana gelen olayda bahse konu şahıslar tutuklandı.