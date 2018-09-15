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Kilisenin çanını çaldılar

Kilisenin çanını çaldılar

15 Eylül 2018 Cumartesi 12:34
Kilisenin çanını çaldılar

Kilisenin çanını çaldılar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Serhatköy’de Cami olarak kullanılan klisenin çanını çalan zanlılar Dündar Salderay ve Mücahit Özmen tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Sadi Sancak olayla ilgili bulguları aktardı. Sancak huzurda bulunan zanlılar Dündar Salderay ve Mücahit Özmen 24 Ağustos tarihinde saat 03.30 sıralarında Serhatköy’de, Serhatköy Camisi olarak kullanılan Klisisenin avlusu içerisinde demir kule üzerinde monteli bulunan hammadesinde 2 buçuk kilo altın bulunan yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki kilise çanını bulunduğu yerden söküp çaldıkları gerekcesi ile tutuklandıklarını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikat neticesinde söz konusu çanın zanlı Dündar Salderay’ın ikametgahında gizlenmiş vaziyette bulunduğunu söyledi. Polis zanlı Salderay’ın mesele ile ilgili olarak vermiş olduğu gönüllü ifadesinde konu çanı, 24 Ağustos 2018 tarihinde zanlı Mücahit Özmen ile birlikte henüz bulunamayan bir bıçkı ile bağlı bulunduğu mertekler üzerinden kesilip aşağıya indirildiği ve Mücahit Özmen’in kullanmakta olduğu kiralık araca konarak, Güzelyurt’ta bulunan yeni Saldam Benzin istasyonu karşısında bulunan bir bahçeye gömdüklerini söyledi. Polis zanlı Salderay’ın ifadesinde ayrıca 11 Eylül 2018 tarihinde konu çanı gömdüleri yerden alarak Dündar Saldeeray’ın ikametgahına gizledikleri itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru Sadi Sancak mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların sözkonu Çanı 50 bin Euro karşılığında Güney Kıbrıs’ta bir şahsa satacakları yönünde iddialar bulunduğunu bunların araştırılacağını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz verilen zanlı Salderay itirazı olmadığını belirtirken zanlı Özmen suçla alakası olmadığını söyledi.

Huzurunda verilen Şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Dündar Salderay Mücahit ÖzmenCanHırsız
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