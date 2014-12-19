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Kıbrıslı Rum KKTC’ye Koşarak Geçti…

Lokmacı sınır kapısından koşarak muhaceret işlemlerini gerçekleştirmeden KKTC’ye giriş yapan zanlı

Kıbrıslı Rum KKTC’ye Koşarak Geçti…

Lokmacı sınır kapısından koşarak muhaceret işlemlerini gerçekleştirmeden KKTC’ye giriş yapan zanlı

19 Aralık 2014 Cuma 20:30
Kıbrıslı Rum KKTC’ye Koşarak Geçti…
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Kıbrıslı Rum KKTC’ye Koşarak Geçti…

(Kamalı Haber)- Lokmacı sınır kapısından koşarak muhaceret işlemlerini gerçekleştirmeden KKTC’ye giriş yapan zanlı Georgios Limniotis tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkut Öztürk olayla ilgili bulguları aktardı. Öztürk, zanlı Georgios Limniotis’in19 Aralık 2014 tarihinde saat 01.40’da Lokmacı sınır kapısından koşarak muhaceret işlemlerini gerçekleştirmeden KKTC’ye giriş yaptığını söyledi. Erkut Öztürk zanlının olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada 200 metre uzaklıkta peşinden koşan polis tarafından durdurularak tutuklandığını söyledi. Başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirten polis zanlının Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve KKTC’de yasal bağı bulunmadığını söyleyerek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanması gerektiğini söyledi.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı suç işlemediğini ve kendi ülkesinde olduğunu yabancı bir ülke sınırını ihlal etmediğini ima edercesine “ne suçu işledim?” diye sordu.

Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlının ilerde görüşülecek davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile 6 gün süre ile ceza evine hükümsüz tutuklu olarak gönderilmesine emir verdi. 

Son Güncelleme: 19.12.2014 20:33
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