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KIB-TEK eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan tutuksuz yargılanacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan “yetki aşımı ve usulsüz ödeme” suçlamasıyla bugün mahkemeye çıkarıldı.

KIB-TEK eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan tutuksuz yargılanacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan “yetki aşımı ve usulsüz ödeme” suçlamasıyla bugün mahkemeye çıkarıldı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:48
KIB-TEK eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan tutuksuz yargılanacak

Erdoğan teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan “yetki aşımı ve usulsüz ödeme” suçlamasıyla bugün mahkemeye çıkarıldı. “Elektrik İnkişaf Yasası, kamu görevlisinin yalan beyan ve raporu, evrak sahteleme ve tedavüle sürme, yetki aşımı, kurumun zarar uğratılması” gibi farklı suçlamalarla bugün tutuksuz olarak mahkeme çıkarılan Gürcan Erdoğan teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fahri Gümüşsoy olayla ilgili bulguları aktardı. Gümüşsoy, zanlı Gürcan Erdoğan’ın “Elektrik İnkişaf Yasası, kamu görevlisinin yalan beyan ve raporu, evrak sahteleme ve tedavüle sürme, yetki aşımı, kurumun zarar uğratılması” suçlamalarından methaldar olduğunu söyledi. Gümüşsoy, Gürcan’ın makam şoförü olan Hüseyin İncey’e izinli, mesai saatleri içerisinde ve yurt dışında olduğu zamanlarda da burada bulunduğuna dair evraklar düzenleyip imzalaması sonucu 3 bin 242 TL 65 lira sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi. Polis yine aynı soruşturma içerisinde KIB-TEK Yönetim Kurulu tarafından kendisine herhangi bir yetki verilmeden Erdoğan’ın, şoförü Hüseyin İnce’ye, mevzuatta belirlenen yüzde 25’i aşan ek mesai ödemesine olanak sağladığını ve Elektrik İnkişaf Yasası’na aykırı davranarak suç işlediğini belirtti. Polis memuru Gümüşsoy, zanlı Erdoğan’ın, Hüseyin İnce’nin yüzde 25’lik ek mesai ödeneği kriterinde olduğunu bildiği halde İnce’ye yüzde yüzlük ek mesai kriterinde ödeme yapması sonucu 61 bin 423 TL 62 lirayı sahtekarlıkla temin etmesine olanak sağladığını ifade etti. Mesele ile ilgili Lefkoşa Kaza Mahkemesi kararıyla Hüseyin İnce hakkında tutuklama emri bulunduğunu anlatan Gümüşsoy, ancak İnce’nin şu an yurtdışında bulunmasından dolayı mahkemeye getirilemediğini söyledi. Polis Gürcan Erdoğan’ın görevinden ayrılmasına rağmen, Halen Elektrik Dairesi Koordinasyon Başkanlığı'nı yürüttüğünü belirterek, aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlı aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığına vurgu yaparak davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, hafta bir ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber iki kişinin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Elektrik KurumuKıb-tekGürcan ErdoğanHüseyin İnce
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