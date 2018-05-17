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KIB-HAS soruşturması sürüyor

Ercan Havaalanı içerisinde faaliyet gösteren KIB-HAS isimli iş yerinin batıya bakan penceresini açarak içeriye girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı Hakan İbrahim Gök tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

KIB-HAS soruşturması sürüyor

Ercan Havaalanı içerisinde faaliyet gösteren KIB-HAS isimli iş yerinin batıya bakan penceresini açarak içeriye girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı Hakan İbrahim Gök tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 18:20
KIB-HAS soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanı içerisinde faaliyet gösteren isimli iş yerinin batıya bakan penceresini açarak içeriye girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı Hakan İbrahim Gök tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları aktardı. Çebi huzurda bulunan zanlı İbrahim Hakan Gök’ün “Bina açma, Sirkat ve Kasti hasar” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis 11 Mayıs 2018 tarihinde saat 02.24 raddelerinde, Ercan havalimanı içerisinde faaliyet gösteren KIB-HAS isimli işyerinin batıya bakan 68X64 cm ebatlarındaki alüminyum mutfak penceresini ittirmek suretiyle hasara uğrattıktan sonra konu yerden içeriye 2 kişinin girdiğini söyledi. Polis memuru Çebi söz konusu kişilerin içeride bulunan kasa içerisinden ve tezgah üzerinde bulunan 50 kuruş ve 1 TL’lik madeni paralar ile 5 TL, 10 TL, 20 TL ve 50 TL'lerden oluşan toplam 8.428 TL'yi sirkat ettikten sonra konu ofisin batıya bakan 270X95 cm ebatlarındaki alüminyum penceresini hasar yapmaksızın açarak olay yerinden ayrıldıklarını söyledi.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında konu işyeri ile bölgede bulunan kamera görüntülerinin incelendiğini ve söz konusu yere giren şaşılardan birinin zanlı İbrahim Hakan Gök' e benzemekte olduğunun tespit edilmesi üzerine mahkemeden alınan emir ile tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Aytaç Çebi mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve aranan bir şahıs daha olduğunu belirterek zanlının ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hakan İbrahim GökHırsızErcan HavaalanıKIB-HAS
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