KIB-HAS soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Ercan Havaalanı içerisinde faaliyet gösteren isimli iş yerinin batıya bakan penceresini açarak içeriye girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı Hakan İbrahim Gök tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında konu işyeri ile bölgede bulunan kamera görüntülerinin incelendiğini ve söz konusu yere giren şaşılardan birinin zanlı İbrahim Hakan Gök' e benzemekte olduğunun tespit edilmesi üzerine mahkemeden alınan emir ile tutuklandığını mahkemeye aktardı.
Polis memuru Aytaç Çebi mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve aranan bir şahıs daha olduğunu belirterek zanlının ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.