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Kezban Yönlüer Mahkum Edildi…

Gönyeli'de 18 Ocak 2012 tarihinde meydana gelen ve

Kezban Yönlüer Mahkum Edildi…

Gönyeli'de 18 Ocak 2012 tarihinde meydana gelen ve

16 Aralık 2014 Salı 21:56
Kezban Yönlüer Mahkum Edildi…
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Kezban Yönlüer Mahkum Edildi…

(Kamalı Haber)- Gönyeli'de 18 Ocak 2012 tarihinde meydana gelen ve ''Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu Alkın Coşkun'un ölümüne sebep olma'' başta olmak üzere toplam 6 suçtan yargılanan Kezban Yönlüer buğün Ağır Ceza mahkemesi tarafından mahkûm edildi.

Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Peri Hakkı, Kıdemli Yargıç Melek Esendağlı ve Yargıç Alev Ulunay’ın oy birliği ile vermiş olduğu mahkûmiyet kararını Başkan Peri Hakkı açıkladı. Başkan Peri Hakkı, sanığın altı davadan yargılandığını belirterek, sanığın aleyhine getirilen 1.dava tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu bir kişinin ölümüne sebebiyet verme, 2.dava gerekli özeni ve tedbiri almadan motorlu araç sürme, 3.dava ihtiyatsız, acele, tehlike arz edecek şekilde araç sürme ve 4.dava kazayı polise bildirmemek suçlamalarını kabul etmediğini belirtti.Hakkı, sanığın iki şekilde savunma yaptığını açıklayarak, ilk olarak sanığın araç ile geçmeden önce Alkın Coşkun’un ölü olduğunu, ikinci olarak ise olay esnasında gözünü kamaştıracak araç far ışıklarına maruz kaldığını öne sürdüğünü ifade etti.

Peri Hakkı, iki savunmayı değerlendirdiklerini, uzman raporları ışığında Alkın Coşkun’nun başının üzerinden araç geçmeden önce canlı olduğuna bulgu yaptıklarını dile getirdi. Hakkı, sanığın gözlerini kamaştığına dair ikinci savunmasında ise yine uzman raporları ışığında değerlendirme yapıldığını belirterek kişinin kısa süreli görme bozukluğu yaşaması durumunda kontrolünü bilinçsiz bir şekilde kaybettiğini ancak olay anına ait kamera görüntülerinden sanığın hızını azaltmadan, aynı şekilde yoluna devam ettiğinin görüldüğünü, bu nedenle sanığın bu yöndeki savunmasına itibar etmediklerini söyledi.

Başkan Peri Hakkı, sanığın Alkın Coşkun’un başının üzerinden geçtikten sonra dönüp bakmadığını, merak etmediğini ve kazayı en yakın polis karakoluna bildirmediğini ifade ederek, sanığın olaydan 2 gün sonra polise celp edildiğini ifade etti. Sanığın, “Yoldan geçtikten sonra tık tık diye bir ses duydum” şeklindeki ifadesine değinen Yargıç, böyle bir olayda ne olduğuna dönüp bakmayan sanığın, bu şekilde bir benzetme yapmasını hayret verici bulduklarını söyledi.

Sanık aleyhine getirilen davaların iddia makamı tarafından ispatlandığını bu nedenle aleyhine getirilen davalardan sanığı mahkûm ettiklerini belirten Başkan Peri Hakkı sanığa ne tür bir ceza takdirinde bulunacaklarını ise 17 Aralık 2014 yani yarın (Bugün) açıklayacaklarını belirtti. 

Son Güncelleme: 16.12.2014 21:59
Anahtar Kelimeler:
Gönyelide 18 Ocak 2012 Tarihinde Meydana Gelen Ve Tedbirsizlik Ve Dikkatsizlik Sonucu Alkın Coşkunun ölümüne Sebep Olma Başta Olmak üzere Toplam 6 Suçtan Yargılanan Kezban Yönlüer Dün Ağır Ceza Mahkem
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