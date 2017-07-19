Kesnik’in Hayati Tehlikesi Sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Behiç Tazeoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Tazeoğlu huzurda bulunan zanlı Faik Amcaoğlu’nun Gönyeli'de 18 Temmuz tarihinde saat 12.35 raddelerinde bisikletini Batı istikametine doğru kullanan 9 yaşındaki Ahmet Kesnik seyrettiği yolun sonunda bulunan Şht Mustafa Yusuf Hacı Sokağı yol kavşağına geldiğinde kavşakta durmayıp dikkatsizce sokağa giriş yaptığını söyledi. Polis o esnada sonradan sokak boyunca Kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyretmekte olan ve kavşağa geldiğinde süratini salim raddeye indirmeyen zanlı Faik Amcaoğlu yönetimindeki GN 208 plakalı çift kabin aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu ağır yaralanan Ahmet Kesnik gitmiş oluğu Nalbantoğlu Hastanesi Acil serviste görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip kafatasında oluşan kırık sebebiyle YDÜ hastanesine sevk edilmiş olup Y.D.Ü Yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Kazanın ardından Faik Amcaoğlu derdest emri gereğince tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını bölgede bulunan kamera görüntülerinin inceleneceğini ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.