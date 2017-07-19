FLAŞ HABER

Magandalar Yakalandı

Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:44

Kesnik’in Hayati Tehlikesi Sürüyor

Kesnik'in Hayati Tehlikesi Sürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

 Gönyeli'de 18 Temmuz tarihinde saat 12.35 raddelerinde Şht Hatem Mine sokağı boyunca bisikleti ile gitmekte olan 9 yaşındaki Ahmet Kesnik’e çarparak ağır yaralanmasına sebep olan zanlı Faik Amcaoğlu tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Behiç Tazeoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Tazeoğlu huzurda bulunan zanlı Faik Amcaoğlu’nun Gönyeli'de 18 Temmuz tarihinde saat 12.35 raddelerinde bisikletini Batı istikametine doğru kullanan 9 yaşındaki Ahmet Kesnik seyrettiği yolun sonunda bulunan Şht Mustafa Yusuf Hacı Sokağı yol kavşağına geldiğinde kavşakta durmayıp dikkatsizce sokağa giriş yaptığını söyledi. Polis o esnada sonradan sokak boyunca Kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyretmekte olan ve kavşağa geldiğinde süratini salim raddeye indirmeyen zanlı Faik Amcaoğlu yönetimindeki GN 208 plakalı çift kabin aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu ağır yaralanan Ahmet Kesnik gitmiş oluğu Nalbantoğlu Hastanesi Acil serviste görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip kafatasında oluşan kırık sebebiyle YDÜ hastanesine sevk edilmiş olup Y.D.Ü Yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Kazanın ardından Faik Amcaoğlu derdest emri gereğince tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını bölgede bulunan kamera görüntülerinin inceleneceğini ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Kesnik’in Hayati Tehlikesi Sürüyor
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinayet Soruşturması Sürüyor Cinayet Soruşturması Sürüyor
Bonzai Soruşturması Tamamlandı Bonzai Soruşturması Tamamlandı
Market Fareleri Teminata Bağlandı Market Fareleri Teminata Bağlandı
YILDIZ TEMİNATA BAĞLANDI YILDIZ TEMİNATA BAĞLANDI
Ercan’da Şüpheli Şahısta Uyuşturucu Bulundu Ercan’da Şüpheli Şahısta Uyuşturucu Bulundu
Eski Eşinin Nişanlısını Görünce Çılgına Döndü Eski Eşinin Nişanlısını Görünce Çılgına...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Cinayet Soruşturması Sürüyor

Haberi Oku