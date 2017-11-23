KESERLİ SOPALI KAVGA!

Mağusa’da önceki akşam aralarında çıkan tartışma neticesinde tasarrufunda bulundurduğu keser ile Mehmet Kahraman’ı yaralayan Mehmet Reşit Çolak teminata bağlandı ancak teminat şartlarını yerine getiremedi

Gazimağusa’da önceki akşam saat 19:30 sıralarında Ali İhsan Kalmaz Sokak üzerinde 25 yaşındaki Mehmet Reşit Çolak ve 28 yaşındaki Mehmet Kahraman’ın tartışmaları kavgaya döndü.

Kahraman, tasarrufunda bulundurduğu ahşap sopa ile Mehmet Reşit Çolak’ın başına vururken, Çolak da tasarrufunda bulundurduğu keseri Kahraman’ın yüzüne attı ve burnunun kırılmasına neden oldu.

Önceki akşam ambar konusunda aralarında çıkan tartışma neticesinde tasarrufunda bulundurduğu tehlikeli alet olan keseri Mehmet Kahraman’ın yüzüne fırlatan ve Kahraman’ın yaralanmasına neden olarak vahim zarara uğratan zanlı Mehmet Reşit Çolak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Yaralama”, “Vahim zarar”, Tecavüzikar alet taşıma”, Tehlikeli alet taşıma”, “Kavga” ve “Rahatsızlık” suçlarıyla ilgili olarak dün mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlanan Çolak, teminat şartlarını yerine getiremediği için cezaevine gönderildi.

AMBAR YÜZÜNDEN KAVGA ETTİLER...

Meselenin tahkikat memuru Kemal Onbaşı, 21 Kasım tarihinde Mağusa’da Ali İhsan Kalmaz Sokakta asfalt yol içerisinde KKTC’de turist olarak bulunan zanlı Mehmet Reşit Çolak ile müşteki Mehmet Kahraman’ın ambar konusunda tartışıp kavga ettiklerini açıkladı. Zanlı Çolak’ın kavga sırasında tasarrufunda bulundurduğu 49 cm uzunluğundaki ahşap saplı demir kesici ucu olan keseri kasten ve kanunsuz olarak Mehmet Kahraman’ın yüzüne fırlattığını belirten Onbaşı, Kahraman’ın burnunun kesilmesine ve kırılmasına sebebiyet vererek yaralayıp vahim zarara uğrattığını açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Onbaşı, KKTC’de turist olarak bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

TEMİNAT ŞARTLARINI YERİNE GETİREMEDİ...