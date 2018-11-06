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Kermiya’da kokain operasyonu
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Kermiya’da kokain operasyonu

Kermiya’da kokain operasyonu

06 Kasım 2018 Salı 12:26
Kermiya’da kokain operasyonu

Kermiya’da kokain operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Kermiya sınır kapısından ülkemize giriş yapmak isterken alınan ihbar üzerine aracında arama yapılmak istendiği sırada tasarrufunda bulunan uyuşturucuları dışarı atmak isterken yakalanan zanlı Theodotos Theodotou bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı Theodotos Theodotou’nun daha önceden ülkeye uyuşturucu madde sokacağının bilgisi alınması üzerine takibe alındığını söyledi. Polis zanlının 5 Kasım 2018 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Kermiya Kara Giriş Kapısı’ndan ülkemize giriş yapmak istediği esnada aracının polis tarafından kontrol edileceğini anlaması üzerine tasarrufunda bulunan 3 ayrı poşet şeklindeki 2 gram hintkeneviri ve 12 gram kokain türü uyuşturucu maddeyi yere attığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının suçüstü tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak 1 gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde ülkemize kumar oynamak için geldiğini ve söz konusu maddeleri kendi kullanımı için getirdiği beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Mehmet Sevinç mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın yeni olduğunu ve zanlının tahkikatın selameti açısından 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Theodotos TheodotouUyuşturucu
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