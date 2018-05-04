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Kermiya’da bagajda insan, torpidoda uyuşturucu bulundu

Lefkoşa Kermiya sınır kapısından ülkeye zanlı Mohammed Elrofai’nin kullanımındaki aracın bagajın’da gizlenmiş olarak ülkeye yasadışı yoldan giriş yapmaya çalışan zanlı Mohammed Jamel Yosif Khıdır’in yapılan polis kontrolünde tespit edilerek tutuklandı.

Kermiya’da bagajda insan, torpidoda uyuşturucu bulundu

Lefkoşa Kermiya sınır kapısından ülkeye zanlı Mohammed Elrofai’nin kullanımındaki aracın bagajın’da gizlenmiş olarak ülkeye yasadışı yoldan giriş yapmaya çalışan zanlı Mohammed Jamel Yosif Khıdır’in yapılan polis kontrolünde tespit edilerek tutuklandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 19:19
Kermiya’da bagajda insan, torpidoda uyuşturucu bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Kermiya sınır kapısından ülkeye zanlı Mohammed Elrofai’nin kullanımındaki aracın bagajın’da gizlenmiş olarak ülkeye yasadışı yoldan giriş yapmaya çalışan zanlı Mohammed Jamel Yosif Khıdır’in yapılan polis kontrolünde tespit edilerek tutuklandı. Araçta yapılan aramada ise uyuşturucu madde bulunmasının ardından zanlılar bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut huzurda bulunan zanlıların 3 Mayıs tarihinde saat 19.50 raddelerinde Kermiya Kara Giriş Kapısında, KKTC’ye giriş yapan Mohammed Elrofai’nin kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada zanlı Mohammed Jamel Yosif Khıdır’in aracın bagaj kısmına gizlenmek suretiyle muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’ye kanunsuz giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlıların tutuklanmasının ardından araçta yapılan aramada yaklaşık 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis çavuşu Ali Gürkut, zanlı Khıdır’ın ayni gün 13.05’te güneye geçmek istediğini ve izin verilmemesi üzerine aracın bagajında geçtiğinin belirlendiğini kaydetti. Polis, zanlıların gönüllü ifade verdiğini ve ifadelerinde tasarruflarında bulunan uyuşturucu maddeyi 450 Euro karşılığında konu Güney Kıbrıs’tan satın aldıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Polis ifadelerinde ayrıca zanlı Elrofai’nin geçtiğimiz Nisan ayında yine Güney Kıbrıs’tan 112 gram uyuşturucu madde ithal ettiğini ve 56 gramını isimlerini bilmediği şahıslara, kalan 56 gramın 6 gramını ise zanlı Khıdır’a verdiğini, kalan 50 gramını ise içtiğini itiraf ettiğini anlattı.

Polis çavuşu Ali Gürkut mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu her iki zanlının da gönüllü ifade verdiğini belirterek kayıp olduğuna inanılan emareler, aranan şahıslar olduğunu bu nedenle zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Uyuşturucu soruşturması tamamlandı
Uyuşturucu soruşturması tamamlandı
Son Güncelleme: 04.05.2018 19:40
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuLefkoşa Kermiya Sınır KapısıMohammed Jamel Yosif KhıdırMohammed Elrofai
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