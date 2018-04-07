Kermiya’da 350 Gram Kenevir

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Kermiya Sınır Kapısında tasarrufundaki uyuşturucu madde ile ülkemize giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Ekin Saraçoğlu ve meseleye bağlantısı görülen zanlılar Mohammed Khadem ile Adnan Khadem tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı Ekin Saraçoğlu’nun 06 Nisan 2018 tarihinde, Lefkoşa’da Kermiya Kara Giriş kapısından KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada aracında yapılan aramada aracın bagaj kapağına gizlenmiş vaziyette yaklaşık 350 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu ifadesinde tasarrufunda bulunan maddenin 84 gramını huzurda bulunan zanlılar Mohammed Khadem ile Adnan Khadem’e vereceğini itiraf etmesi üzerine zanlılar Mohammed ve Adnan’ın Mağusa’da ikametgâhlarında tespit edildiklerini söyledi. Polis zanlı Mohammed Khadem’in tutuklanma sırasında kaçmaya çalışması üzerine makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Cemal Ramiz zanlıların ikametgâhında yapılan aramada ise 1 adet içerisinde madde kalıntısı olan plastik uyuşturucu öğütücü bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlılar Mohammed ve Adnan Khadem’in gönüllü ifade verdiklerini ifadelerinde aralarında topladıkları 700 dolar nakit parayı zanlı Saraçoğlu’nun kendilerine uyuşturucu getirmesi için verdikleri itirafında bulunduklarını aktardı. Polis zanlıların ayrıca Aralık 2017 ayı içerisinde yine zanlı Ekin Saraçoğlu’na 1200 TL para verip 15 gram hintkeneviri aldıklarını da beyan ettiklerini söyledi.

Polis memuru Cemal Ramiz mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu alınan ifadelerin teyit tekzip edileceğini ayrıca alınan emarelerinde tahlile gönderileceğini belirterek ilk etap da tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar Mohammed Khadem ile Adnan Khadem’in avukatı müvekkillerinin meseleye bağlantısı olmadığını ve hücreye götürülmeden önce doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına ve zanlılar Mohammed Khadem ile Adnan Khadem’in doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.