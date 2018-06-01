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Kenevir zanlıları tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da evlerinde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan Karam Muhammed ile Ahmet Muhammed kardeşler bugün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Kenevir zanlıları tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da evlerinde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan Karam Muhammed ile Ahmet Muhammed kardeşler bugün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

01 Haziran 2018 Cuma 15:04
Kenevir zanlıları tutuksuz yargılanacak

Kenevir zanlıları tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da evlerinde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan Karam Muhammed ile Ahmet Muhammed kardeşler bugün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 29 Mayıs’ta iki zanlının kaldığı evde yapılan aramada salondaki masa altında paketler halinde 7 gram uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, ayrıca üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan metal öğütücü de bulunarak emare yapıldığını ifade etti. Tutuklanan zanlılardan Karam Muhammed’in ifade vererek uyuşturucu maddeyi 28 Mayıs’ta 4 gramını 600 TL olarak aldığını ve bir kısmını içtiklerini itiraf ettiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Rauf Kürşat, zanlıların 3’er bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi

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Anahtar Kelimeler:
Karam Muhammed Ahmet MuhammedUyuşturucu
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