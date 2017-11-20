Kenevir Zanlıları Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin Ercan Havaalanında 16 Kasım tarihinde saat 15.00 – 15.30 sıralarında görev yapan detektör köpekleri Cindy ve Liz’in yapmış olduğu aramalarda huzurda bulunan zanlılar Abdulkadir Korkmaz’ın tasarrufunda yaklaşık 10 gram, Murat Ölmezin ise tasarrufunda 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile zanlı Abdulkadir Korkmaz’ın 1 ay, zanlı Murat Ölmezin ise 20 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak ceza evinde beklemesine emir verdi.