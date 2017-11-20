Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Kasım 2017 Pazartesi 12:44

Kenevir Zanlıları Tutuklu Yargılanacak

Ülkemize tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile Türkiye’den turist olarak gelen zanlılar Abdulkadir Korkmaz ve Murat Ölmez teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kenevir Zanlıları Tutuklu Yargılanacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Ülkemize tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile Türkiye’den turist olarak gelen zanlılar Abdulkadir Korkmaz ve Murat Ölmez teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin Ercan Havaalanında 16 Kasım tarihinde saat 15.00 – 15.30 sıralarında görev yapan detektör köpekleri Cindy ve Liz’in yapmış olduğu aramalarda huzurda bulunan zanlılar Abdulkadir Korkmaz’ın tasarrufunda yaklaşık 10 gram, Murat Ölmezin ise tasarrufunda 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile zanlı Abdulkadir Korkmaz’ın 1 ay, zanlı Murat Ölmezin ise 20 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak ceza evinde beklemesine emir verdi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Abdulkadir Korkmaz Ve Murat ÖlmezUyuşturucuTutuklu
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
POLİSE YALAN BEYAN VERDİLER POLİSE YALAN BEYAN VERDİLER
Serbest Liman'da Hırsızlık Serbest Liman'da Hırsızlık
3 Kişi Tutuklandı 3 Kişi Tutuklandı
ZEHİR TACİRİ 15 YIL YEDİ ZEHİR TACİRİ 15 YIL YEDİ
ÜRDÜNLÜ CEZAEVİNE GİTTİ! ÜRDÜNLÜ CEZAEVİNE GİTTİ!
1 AY ÇALIŞTI 8400 TL ÇALDI 1 AY ÇALIŞTI 8400 TL ÇALDI
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

POLİSE YALAN BEYAN VERDİLER
TRAFİK KAZASIYLA İLGİLİ POLİSE YALAN BEYAN VERDİLER

Haberi Oku