Kenevir Zanlıları Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de tasarruflarındaki uyuşturucu madde bulunan zanlılar Solomon Eyo ve Ahmed İbrahim Ahmed bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin, 28 Mart’ta Gönyeli’de sakin zanlı Solomon Eyo’nun ikametgâhında yapılan aramada yatak odasında masada üç ayrı şeffaf naylona sarılı üç gram, iki ayrı şeffaf naylona sarılı iki gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, konu evde misafir olan zanlı Ahmed İbrahim Ahmed’in giydiği ceketin cebinde ise yarım gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını anlattı. Metin, zanlı Ahmed’in tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi zanlı Eyo’dan 100 TL karşılığında aldığı yönünde itirafta bulunduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile 25 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.