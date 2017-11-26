Kenevir Soruşturmasında Yeni Tutuklu

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Haspolat’ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir araçta yapılan aramada bulunan yaklaşık 50 gram hintkeneviri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında polis meseleye bağlantılı bir kişiyi daha tespit ederek tutukladı. Zanlılar Amjed Omar Âmin Aburub ve Aliyu Abubakar’ın ardından bugünde Abdulrahman Mustapha Bello tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder 23 Kasım tarihinde, saat 20.30 raddelerinde alınan ihbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda zanlı Amjed Omar Âmin Aburub’un tasarrufunda 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis zanlı Aburub’un verdiği ifadede ise konu maddeyi zanlı Aliyu Abubakar’dan aldığı itirafında bulunmuş ve olay yerinin yakınında tespit edilen Abubakar’ın da tutuklandığını aktardı. Polis yürütülen ileri soruşturmada zanlı Abubakar’ın verdiği ifade doğrultusunda söz konu maddeyi şuan huzurda bulunan zanlı Abdulrahman Mustapha Bello’nun yönlendirmesi ile bir şahıstan aldığının tespit edilmesi üzerine Bello’nunda tutuklandığını belirtti. Polis zanlılar aleyhine başlatmış oldukları soruşturmanın devam ettiğini ve aranan bir kişinin daha olduğunu belirterek yarın mahkemeye çıkarılacak diğer zanlılar ile birlikte yeniden mahkemeye çıkarılması maksadı ile ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.