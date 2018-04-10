Kenevir Soruşturması Sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Kermiya Sınır Kapısından aracına gizlediği uyuşturucu madde ile KKTC’ye giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Ekin Saraçoğlu ve meseleye bağlantısı görülen zanlılar Mohammed Khadem ile Adnan Khadem bugün ek tutuklama süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut huzurda bulunan zanlı Ekin Saraçoğlu’nun 06 Nisan 2018 tarihinde, Lefkoşa’da Kermiya Kara Giriş kapısından KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada aracında yapılan aramada aracın bagaj kapağına gizlenmiş vaziyette yaklaşık 310 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini ve konu maddeyi 2100 Euro karşılığında Güney Kıbrıs’ta bir şahıstan aldığını ve bu maddenin 84 gramını huzurda bulunan zanlılar Mohammed Khadem ile Adnan Khadem’e 700 dolar karşılığında vereceğini itiraf etmesi üzerine zanlılar Mohammed ve Adnan’ın Mağusa’da ikametgâhlarında tespit edildiklerini söyledi. Polis zanlı Mohammed Khadem’in tutuklanma sırasında kaçmaya çalışması üzerine makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiğini mahkemeye aktardı.

Polis çavuşu Gürkut zanlılar Khadem kardeşlerin ikametgâhında yapılan aramada ise 1 adet içerisinde madde kalıntısı olan plastik uyuşturucu öğütücü bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlılar Mohammed ve Adnan Khadem’in gönüllü ifade verdiklerini ifadelerinde aralarında topladıkları 700 dolar nakit parayı zanlı Saraçoğlu’nun kendilerine uyuşturucu getirmesi için verdikleri itirafında bulunduklarını aktardı. Polis zanlıların ayrıca Aralık 2017 ayı içerisinde yine zanlı Ekin Saraçoğlu’na 1200 TL para verip 15 gram hintkeneviri aldıklarının da tespit edildiğini söyledi.

Polis çavuşu Ali Gürkut mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam etiğini alınan emarelerin tahlil sonuçlarının beklendiğini, ayrıca alınan ifadelerin teyit tekzibinin devam ettiğini belirterek tahkikatın selameti açısından zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.