Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110530
ALTIN
176.747
DOLAR
4.1054
STERLİN
5.8169
EURO
5.0708
Öğrenciler Teminata Bağlandı
ÖĞRENCİLER TEMİNATA BAĞLANDI
Havalimanı Soruşturması Sürüyor
HAVALİMANI SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Kenevir Soruşturması Sürüyor
KENEVİR SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Uyuşturucuya 1 Yıl Hapis Cezası
1 YIL HAPİS YATACAK
banner256

Kenevir Soruşturması Sürüyor

3 gün daha tutuklu kalacaklar

Kenevir Soruşturması Sürüyor

3 gün daha tutuklu kalacaklar

10 Nisan 2018 Salı 16:54
Kenevir Soruşturması Sürüyor
banner238

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Kermiya Sınır Kapısından aracına gizlediği uyuşturucu madde ile KKTC’ye giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Ekin Saraçoğlu ve meseleye bağlantısı görülen zanlılar Mohammed Khadem ile Adnan Khadem bugün ek tutuklama süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut huzurda bulunan zanlı Ekin Saraçoğlu’nun 06 Nisan 2018 tarihinde, Lefkoşa’da Kermiya Kara Giriş kapısından KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada aracında yapılan aramada aracın bagaj kapağına gizlenmiş vaziyette yaklaşık 310 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini ve konu maddeyi 2100 Euro karşılığında Güney Kıbrıs’ta bir şahıstan aldığını ve bu maddenin 84 gramını huzurda bulunan zanlılar Mohammed Khadem ile Adnan Khadem’e 700 dolar karşılığında vereceğini itiraf etmesi üzerine zanlılar Mohammed ve Adnan’ın Mağusa’da ikametgâhlarında tespit edildiklerini söyledi. Polis zanlı Mohammed Khadem’in tutuklanma sırasında kaçmaya çalışması üzerine makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiğini mahkemeye aktardı.

Polis çavuşu Gürkut zanlılar Khadem kardeşlerin ikametgâhında yapılan aramada ise 1 adet içerisinde madde kalıntısı olan plastik uyuşturucu öğütücü bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlılar Mohammed ve Adnan Khadem’in gönüllü ifade verdiklerini ifadelerinde aralarında topladıkları 700 dolar nakit parayı zanlı Saraçoğlu’nun kendilerine uyuşturucu getirmesi için verdikleri itirafında bulunduklarını aktardı. Polis zanlıların ayrıca Aralık 2017 ayı içerisinde yine zanlı Ekin Saraçoğlu’na 1200 TL para verip 15 gram hintkeneviri aldıklarının da tespit edildiğini söyledi.

Polis çavuşu Ali Gürkut mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam etiğini alınan emarelerin tahlil sonuçlarının beklendiğini, ayrıca alınan ifadelerin teyit tekzibinin devam ettiğini belirterek tahkikatın selameti açısından zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 10.04.2018 17:04
Anahtar Kelimeler:
Ekin SaraçoğluMohammed KhademAdnan KhademUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciler Teminata Bağlandı
Öğrenciler Teminata Bağlandı
Uyuşturucuya 1 Yıl Hapis Cezası
Uyuşturucuya 1 Yıl Hapis Cezası
Dükkanı Küçük Gelince Yolu İşgal Etti
Dükkanı Küçük Gelince Yolu İşgal Etti
Sağlam Teminata Bağlandı
Sağlam Teminata Bağlandı
Sarıçizmeli Tutuklu Yargılanacak
Sarıçizmeli Tutuklu Yargılanacak
Sahte Bulgar olmayı, TC’li olmaya tercih etti
Sahte Bulgar olmayı, TC’li olmaya tercih etti
6 Ay Hapis Yatacak
6 Ay Hapis Yatacak
Havalimanı’nda 110 bin TL’lik vurgun iddiası
Havalimanı’nda 110 bin TL’lik vurgun iddiası
Cep Telefonunu Çalan Kişi Tutuklandı
Cep Telefonunu Çalan Kişi Tutuklandı
Büyük Vurgun
Büyük Vurgun

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim