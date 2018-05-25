Kenevir soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Göçmenköy’de düzenlenen operasyonda tutuklanan, Sinan Dilim ve Vural Bozlar bugün ek süre talebiyle yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Sevinç, 23 Mayıs’ta saat 22.00’de narkotik ekibi tarafından Kızılay Göçmen Evleri’nde pusu görevi yaptıkları esnada, zanlı Sinan Güngör’ün ve Vural Bozlar’ın evinden çıkan Sinan Dilim’in birbirlerine bir şey verdiklerinin görüldüğünü söyledi. Polis memuru Mehmet Sevinç, zanlı Güngör’üm üzerinde yapılan aramada bir gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını yineledi. Sevinç, zanlı Güngür’ün konu maddeyi zanlı Dilim’in aldığının belirlendiğini söyledi. Sevinç, zanlı Bozlar’ın evinde yapılan aramada, mutfaktaki yemek masası üzerinde içinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 8 adet şeffaf poşet ve bir adet sigara sarma kâğıdı bulunarak emare alındığını anımsattı. Tahkikatın çok yönlü devam ettiğini söyleyen Sevinç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, talebi yerinde bularak istenen üç günlük tutukluluk emrini verdi.